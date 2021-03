Príncipe William é eleito o careca mais sexy. Veja o top 10 da lista

O príncipe William, de 38 anos, é considerado o homem careca mais sexy do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada através do Google.

De acordo com as informações do jornal The Sun, especialistas em cirurgia estética consultaram em artigos, blogs, relatórios e em páginas na Internet quantas vezes o nome do duque de Cambridge esteve relacionado a palavras como “sexy”, “atraente” ou “quente”. Os resultados obtidos são impressionantes: o nome de William está relacionado a 17,6 milhões dessas menções.

Ficando à frente de ícones carecas mais maduros, como Mike Tyson e Jason Statham, que receberam, respectivamente, 8,8 milhões e 7,4 milhões de menções, a diferença da quantidade de citações é extraordinária.

Outras figuras como o presidente russo, Vladimir Putin, de 58 anos, e o astro de Star Trek, Patrick Stewart, de 80 anos, também apareceram na pesquisa, mas apesar de estarem relacionados a milhões de citações, não alcançaram o top 10.

Conheça os 10 primeiros colocados:

Príncipe William – 17,6 milhões Mike Tyson – 8,8 milhões Jason Statham – 7,4 milhões Pitbull – 5,4 milhões Michael Jordan – 5,3 milhões Floyd Mayweather – 4,3 milhões John Travolta – 3,8 milhões Bruce Willis – 3,3 milhões Dwayne Johnson – 2,6 milhões Vin Diesel – 2,3 milhões