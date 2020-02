Ticiane Pinheiro dança Quadradinho de Oito no Programa da Tarde

Ticiane Pinheiro dançou Quadradinho de Oito ao vivo no Programa da Tarde

Foto: Reprodução

Ticiane Pinheiro mostrou que tem molejo no palco do “Programa da Tarde”, da Record, nesta segunda-feira (22). Acompanhada de Thaís Carla e de outros bailarinos, a apresentadora dançou ao vivo o hit Quadradinho de Oito, febre na internet e nos bailes funk do Brasil. Durante a performance, Ticiane arrancou risadas da plateia e dos amigos Britto Jr. e Ana Hickmann, que, no final, acabou entrando na dança também. (DFN)