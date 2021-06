Tiago Leifert ficará no lugar de Faustão até estreia de Luciano Huck

O apresentador Fausto Silva não apresentará mais o Domingão do Faustão, na Rede Globo, até o fim deste ano, como foi anunciado em janeiro. Tiago Leifert, que substituiu Fausto no último domingo por conta de uma internação do apresentador titular, comandará a atração até que o projeto de Luciano Huck seja lançado.

A decisão, de acordo com nota divulgada pela emissora no G1, foi de comum acordo. “Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato”, diz o comunicado.

A Globo escolheu o apresentador Luciano Huck para assumir definitivamente o posto deixado por Faustão. No programa Conversa com Bial, o marido de Angélica confirmou a notícia e disse que se prepara para o novo desafio. “Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele”, disse.

Após 32 anos no comando do programa dominical, Fausto Silva deixará a Globo para retornar à Band. Segundo o colunista do R7 Flavio Ricco, que também é amigo pessoal de Fausto, a emissora ainda não sabe como será o formato do programa. Não é descartado uma atualização do saudoso semanal Perdidos na Noite ou um talk show diário na madrugada.