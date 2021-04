Fausto Silva já tem uma nova emissora para o ano de 2022, de acordo com o colunista do R7 Flavio Ricco. Após anunciar o fim do Domingão do Faustão na Globo, o apresentador deve ter a Band como a sua nova casa.

Segundo Ricco, a volta do Faustão para a sua antiga emissora foi decidia nos últimos dias e acordada entre os seus amigos e donos da Band, Johnny e Ricardo Saad. O contrato, com duração de cinco anos, deve ser assinado na próxima semana.

Para a mesma coluna, no início do ano, o apresentador chegou a afirmar que ainda não tinha uma empresa nova em vista. “Afinal, serão quase 33 anos de casa, com muitas conquistas, prêmios e o reconhecimento de um trabalho muito bem feito. Vamos esperar o momento certo”, disse a Ricco.

A cautela de Fausto foi a mesma quando saiu da Band para a Globo. “Seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro”, apontou.

O próximo passo da emissora e do apresentador é bater o martelo sobre o formato do programa. Não é descartado uma atualização do saudoso semanal Perdidos na Noite ou talk-show diário na madrugada. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos.”