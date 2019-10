O que a Lua nova do dia 28 trará para os signos

O final de outubro será marcado pela Lua nova em Escorpião. O fenômeno, que acontecerá na próxima segunda (28), promete trazer novas ambições e perspectivas e até, quem sabe, uma nova motivação, como um projeto pessoal ou emprego. Ao mesmo tempo, pode ser um período turbulento para relacionamentos.

Confira as previsões de Susan Miller para cada um dos signos na Lua Nova:

Áries

Você poderá enfrentar situações desagradáveis envolvendo suas finanças a partir do dia 28. Abandone o lado aventureiro que estava vivendo durante esse mês para evitar problemas e dívidas maiores. Cuidado também com possíveis brigas e desentendimentos com parceiros amorosos.

Touro

A Lua nova terá impacto principalmente nos seus relacionamentos amorosos ou profissionais. Provavelmente algo causará uma discussão delicada, que precisará ser resolvida com muita conversa e poderá gerar uma disputa de controle entre você e o parceiro. Você terá que escolher entre ceder em alguns pontos para tornar o momento mais leve ou se manter obstinada até o fim.

Se o relacionamento já estiver fragilizado e passando por momentos difíceis há algum tempo, pode desmoronar rapidamente. Por outro lado, se a discussão não levar a nada, a decisão de pôr um ponto final em tudo deve partir de você.

Gêmeos

Pode ser que, no dia 28, um rompimento súbito com alguém próximo, seja um amigo ou parceiro, aconteça em sua vida. Provavelmente envolverá um combinado ou até um documento, então espere até os primeiros dias de novembro se precisar fechar um negócio ou acordo.

Câncer

O momento será complicado. A Lua nova poderá trazer turbulências para sua relação, se for comprometida. Prepare-se para possíveis desacordos e desentendimentos que podem até levar a um rompimento. Procure ser mais flexível e manter a paciência para evitar problemas maiores com quem você ama.

Leão

Nesse período você com certeza se sentirá sobrecarregada. As obrigações no trabalho serão muitas, assim como as relacionadas à família e ao lar. Você estará estressada, então não deixe de se alimentar e dormir bem, se exercitar e monitorar sua saúde para evitar qualquer problema. Também mantenha-se atenta àqueles que podem precisar de você, como seus pais, avós ou até filhos. Eles podem precisar da sua ajuda.

Virgem

Você sentirá necessidade de ficar mais reclusa no final desse mês e isso, de fato, é o melhor a se fazer. Aproveite o momento para meditar, se conhecer e curtir a própria companhia. Por mais que tudo pareça bem, se você resolver sair muito ou viajar nessa época, pode ser que alguns incidentes desagradáveis aconteçam. Evite.

Libra

A Lua nova do dia 28 trará um grande desafio para os librianos. Já faz algum tempo que você aguarda boas novas em relação às finanças, mas elas ainda não virão e alguns acontecimentos podem te abalar. As maiores despesas serão relacionadas à família e ao lar, porém evite fazer gastos desnecessários, nesse momento você estará mais favorável a cometer erros.

Escorpião

Você pode sofrer com um grave conflito com um parceiro romântico ou de negócios. Nesse caso, quanto menos você falar, melhor. Somente o verdadeiro empenho de ambos os lados poderá salvar o relacionamento, caso contrário, o fim pode ser definitivo. Será um momento desgastante, cuide-se e dedique toda sua atenção a si mesma.

Sagitário

Há o perigo de um projeto profissional importante sair dos eixos e isso poderá causar grandes estragos. Se você estiver no comando, fique de olho, foque e faça o possível para manter a equipe motivada nesse momento.

Capricórnio

O fenômeno do dia 28 poderá provocar momentos de tensão com um amigo ou companheiro. Pode ser que a pessoa faça algo que te magoe muito, mas evite discutir ou tomar qualquer decisão no calor do momento. Pense muito antes de falar qualquer coisa para não piorar ainda mais a situação, que poderá se arrastar por meses até se resolver por completo. Tenha paciência.

Aquário

Para você, a Lua nova trará novidades muito boas. Pode ser que você consiga uma ótima oportunidade de melhoria na sua carreira. Esse é o melhor momento de todo 2019 para conseguir um novo emprego, cargo ou até mudar de área. Sua criatividade fará com que você se destaque, revelando seus talentos.

Peixes

A Lua nova trará imprevistos para você, por isso, evite fazer viagens longas ou para fora do país a partir do dia 28 e nas duas semanas que seguem. Seus planos podem ser cancelados ou atrasarem. Algum trabalho ou projeto pode precisar de mais ajustes do que o esperado, mas não se desespere e nem se frustre, a fase vai passar logo. Ao mesmo tempo, sua casa dos relacionamentos estará cheia de energia positiva. Se estiver namorando, aproveite seu par e marque um programa romântico.

