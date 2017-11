Taís Araújo relembra a 1ª vez que saiu na capa de uma revista

Taís Araújo aproveitou esta quinta-feira (2), para relembrar a primeira vez que foi capa de uma revista, quando tinha apenas 13 anos de idade. A atriz usou sua conta no Instagram para publicar a edição de 1992 da revista Carinho, quatro anos antes de estrear na TV, na novela “Tocaia Grande“.

Na legenda superdivertida, brincou: “Você quer fundo do baú? Olha isso, gente!!! Minha primeira capa de revista, em 1992. Só 13 aninhos e muito, mas muito cabelo. Saudade desse picumã todo, viu?! Hahahaha E muita atenção ao preço da revista: Cr$ 14.000,00. Pra galera mais nova que não conhece: cruzeiros! 😱 Amei receber as fotos desse meu primeiro ensaio e vou aproveitar o feriadão pra compartilhar com vocês as tendências da Coleção Moda Praia Verão 1993 😂 #TBT”

Quem aí lembra dessa época?