Tá chegando: os protocolos para o nascimento do bebê real

A gravidez de Meghan Markle está em sua reta final e com isso os preparativos para a chegada do bebê real estão a mil. O site americano Hello! deu detalhes sobre a existência de um protocolo que deve ser seguido no dia do nascimento da criança, baseado nas experiências anteriores com o nascimento do filho de Kate Middleton e do príncipe William.

Uma das tradições é que a Rainha Elizabeth II deve receber uma ligação para alertá-la sobre o parto antes de qualquer outra pessoa no palácio.

No caso do príncipe William, sua família e a família de Kate foram também avisadas previamente e eles puderam aproveitar um momento de calma antes de a notícia se tornar pública. Provavelmente, o príncipe Harry fará o mesmo.

O protocolo é baseado nos nascimentos anteriores de bebês reais, como o caso de Kate Middleton e o príncipe William

Na era das redes sociais, o nascimento de outros bebês reais foram anunciados primeiramente no Twitter, depois no site da família real e, posteriormente, para toda a mídia.

O site Hello! também declarou que, alguns dias depois do nascimento, poderemos saber o nome do bebê e, ainda, revelou que ele ou ela, provavelmente, terá de dois a três nomes. Além disso, é provável que, ao contrário dos filhos de Kate e William, a criança não receba o título de “princesa” ou “príncipe”.

Por fim, haverá o batizado do bebê real, sendo de quatro a sete padrinhos, assim como foi com o príncipe Louis. No caso de Meghan e Harry, o batizado de seu filho será realizado próximo ao castelo em Windsor, onde eles já estarão morando.

