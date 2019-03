Os preparativos de Meghan Markle para a chegada do bebê

Faltam apenas algumas semanas para o nascimento do filho de Meghan Markle e do Príncipe Harry, e os dois já estão botando em prática diversas técnicas para cuidar do bebê.

O casal já se mudou para a nova casa, Frogmore Cottage, e já está preenchendo as paredes com a pintura vegana que Meghan desejava. Além disso, a casa está sendo totalmente equipada com câmeras que podem ser controladas por meio de celulares.

Segundo uma amiga de Meghan, em entrevista a People, a Duquesa de Sussex já está planejando a alimentação que ela dará ao bebê. “Ela está sendo cuidadosa com o que ela coloca no corpo dela, na pele e até mesmo com os produtos de limpeza para a casa”, contou a amiga.

Meghan parece estar em busca de coisas naturais para cuidar de seu bebê. “Provavelmente ela que fará a comida da criança. O bebê terá uma vida totalmente natural”, finalizou a amiga da duquesa.

