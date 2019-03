Conselhos de Príncipe Charles para Meghan e Harry

Pouco se sabe sobre o relacionamento de Príncipe Charles com Meghan Markle e o Príncipe Harry. Mas tudo indica que ele tem grandes conselhos para o casal conseguir lidar com a imprensa.

John Bridcut, produtor do especial de TV sobre os 70 anos do Príncipe Charles, revelou algumas insights da família real em entrevista ao Daily Mail.

Segundo ele, Charles aconselharia Harry em relação a como lidar com as críticas do público e da imprensa. “Eu penso que a atitude dele seria a de seguir em frente e continuar fazendo o seu trabalho. Ele pensaria que alguns dos ataques são injustos, então iria se aplicar e seguir em frente”, disse o produtor.

Além disso, John também comentou sobre a relação de Charles com Meghan e Kate Middleton. “Há uma forte relação entre pai e filhos, e eu sei que ele se dá muito bem com as duas noras”, finalizou Bridcut.

