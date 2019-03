Você já reparou nos guarda-chuvas da Rainha Elizabeth?

A Rainha Elizabeth II é conhecida por sempre coordenar as cores de seus vestidos, casacos e chapéus. Há alguns anos, porém, a monarca adicionou mais um acessório combinando com os tons da roupa: o guarda-chuva.

As inúmeras fotos da rainha com guarda-chuvas do mesmo estilo, sempre com as cores exatamente iguais ao do resto de suas vestes, começaram a levantar questões. A marca britânica que os fabrica, Fulton, revelou que a Rainha seguiu os passos de sua mãe, que também comprava o modelo transparente da marca.

Rainha-mãe com um guarda-chuva Fulton

Em 1988, a secretária da rainha-mãe ligou para a empresa procurando pelo modelo Birdcage que eles haviam criado. Ele não estava mais em circulação, mas a marca voltou a produzi-lo depois do pedido da realeza. Com o passar dos anos, Elizabeth II também começou a usar o mesmo modelo e, apesar de já ter comprado alguns em lojas de departamento, passou a fazer pedidos diretamente para a fábrica.

Desde então, a Fulton começou a fabricar os guarda-chuvas de acordo com o gosto da rainha. Eles são encomendados com bastante antecedência e os funcionários enviam um pedaço de tecido para a fábrica como exemplo da cor desejada. Também há outras especificações: Elizabeth prefere que a lista colorida que fica na ponta do guarda-chuva transparente seja mais fina do que a do modelo original. Tudo é fabricado especialmente para ela.

Segundo Nigel Futon, CEO da marca, apesar de parecer que Elizabeth II tem sempre a cor perfeita do guarda-chuva para combinar com a roupa que está vestindo, ela não compra um diferente para cada roupa que veste. “A rainha odeia desperdício. Ela nunca compraria vários guarda-chuvas para não usá-los. Como ela os compra há muitos anos, é normal que tenha uma grande coleção.”

Em 2009, depois de anos como consumidora da marca, Elizabeth II resolveu visitar a fábrica da Fulton junto com seu marido. “Foi uma experiência mágica. Ela chegou em um Bentley, escoltada pela polícia… Foi uma experiência surreal falar sobre guarda-chuvas com a rainha. Todos nossos funcionários vão lembrar para sempre”, contou o CEO.

Nigel Fulton também elogiou a rainha, dizendo que é uma mulher muito humilde e que, apesar de conhecer muitas pessoas por ano, ela se mostrou muito interessada no que eles fazem.

Leia também: Os preparativos de Meghan Markle para a chegada do bebê

+ Momento fofura: garotinho não acredita que Harry é o verdadeiro príncipe

Siga CLAUDIA no Youtube