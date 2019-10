SPFW – Sophia Abrahão vai à desfile e revela novos projetos

Sophia Abrahão foi ao desfile de abertura da Semana de Moda de São Paulo, principal evento do ramo no Brasil, que aconteceu na praça em frente ao Farol Santander, um dos cartões-postais de São Paulo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A artista aproveitou para falar sobre seus novos projetos, como o clube de leitura virtual que mantém com seus seguidores. Todos os meses um novo livro é escolhido, então, Sophia e os participantes, com a contribuição dos autores, debatem sobre a temática abordada pelo título. “Mães têm vindo me agradecer porque os filhos não tinham o hábito de ler antes do clube. Tudo que eu posso fazer para fomentar o diálogo, para fomentar a cultura, eu tenho tentado fazer. Esse projeto é a menina dos meus olhos agora”, disse a atriz.

Além disso, Sophia também comanda um podcast, chamado PodChegar. Na plataforma, ela aborda temas sobre comportamento, como amor, autoestima e ciúmes, com a ajuda de especialistas. “Eu estou tratando de assuntos que nunca tive a oportunidade de tratar. Funciona quase como uma terapia coletiva, tanto pra gente que faz quanto pra quem escuta”, completou.

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?