Como ganhar ingressos para conhecer os gêmeos de Irmãos à Obra

Os gêmeos Drew e Jonathan Scott, do programa Irmãos à Obra, desembarcam em breve no Brasil. Os dois participam de um evento montado pelo canal Discovery Channel, no Credicard Hall, na Zona Sul da capital, no dia 20 de agosto.

A emissora promove um encontro gratuito com eles. Para participar, o interessado deve responder a um teste no site da emissora. Quem souber mais sobre o reality e a dupla leva o prêmio. Serão 2 400 pares ingressos distribuídos gratuitamente para moradores da Grande São Paulo.

Quem mora em outras regiões do país também pode participar. Os dez melhores colocadores contarão com todas as despesas pagas para conhecer Drew e Jonathan. O quizz pode ser respondido até o dia 30 de julho.

