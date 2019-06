Irmãos à Obra já têm data para chegar no Brasil

Protagonistas de um dos realities de maior sucesso da TV paga, Jonathan e Drew Scott, os Irmãos à Obra, chegam ao Brasil em agosto. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

A visita se dará na segunda quinzena do mês. A dupla não deve fazer nenhuma reforma no Brasil, já que a viagem é apenas de divulgação do programa. Nas últimas semanas, cerca de oito milhões de internautas fizeram campanha online para que os irmãos viessem ao país.

Quer saber o que bombou na semana? Veja o Tá em Alta:

Leia mais: Faustão: mágoa e veto a Sandy e Junior no Domingão

+ Namorada de José de Abreu rebate críticas após primeiro clique juntos

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA