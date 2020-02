Soraia quer dar golpe em Garcia

Soraia vai tentar conquistar o argentino

Foto: Divulgação

Soraia (Nanda Costa) aproveita a ausência de Dora para conquistar Garcia/Maradona (Mario José Paz). Tudo para usufruir do dinheiro do argentino. A moça começa, de mansinho, oferecendo-se para arrumar a casa do comerciante. “Aos poucos, Soraia ganha espaço na vida de Maradona. Sempre encontrará um jeito de estar por perto”, conta Manoel Carlos, adiantando, porém, que não será fácil tirar a rival da jogada: “O argentino, apaixonado por Dora, não lhe dá tanta atenção. Pelo contrário, até pensa em ir ao Rio atrás de sua amada”.