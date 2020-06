Sophie Wessex deseja que Meghan e Harry “sejam mais felizes agora”

“Eu só espero que agora sejam felizes”, diz a condessa de Wessex, Sophie Rhys-Jones sobre o sobrinho, príncipe Harry e Meghan Markle.

A declaração faz parte de um longo perfil da condessa no jornal The Times, publicado no domingo (7). A matéria é sobre a visita de Sophie Wessex ao Sudão do Sul, no início de março, pouco antes do lockdown no Reino Unido. Em uma matéria com elogios sobre a discrição e iniciativas da condessa, que um dia chegou a ser chamada de Diana wanna-be (cópia da princesa Diana) ou até ‘aeromoça búlgara’, os jornalistas não perdem a oportunidade de mais uma vez criticar o afastamento de Meghan e Harry da Família Real, assim como a atitude deles de reclamar dos artigos desfavoráveis a eles.

O The Times lembra que, por muitos anos, Sophie e príncipe Edward eram meio que as ovelhas-negras da ‘Firma’. Nos primeiros anos de casamento, ela tentou equilibrar sua carreira de Relações Públicas com os deveres da Família Real, mas não deu certo. Como Harry recentemente, Sophie também foi vítima de pegadinhas e foi enganada por um falso sheik que quis contratar sua firma em 2001. Sem saber que era um golpe, Sophie foi gravada fazendo críticas ao então primeiro ministro, Tony Blair, a quem parece chamando de ‘presidente Blair’, e falando mal de sua mulher, a chamando de ‘horrível’. Ela se referiu à Rainha como ‘velha querida’. Depois das bolas fora, Sophie e Edward sumiram da vida pública por alguns anos até reaparecerem como membros senior da Família Real. Mais do que isso, super aprovados e populares. Sophie se viu obrigada a abandonar sua carreira e admite sua frustração. “Demorou um pouco para me reencontrar, minha frustração foi a de ter que reduzir as expectativas do que realmente conseguiria fazer. Eu não poderia ir à um evento de caridade e dizer o que deve ser feito, como fazia quando tinha meu trabalho. Tive que retroceder e entender que querem que eu seja a decoração do bolo, a pessoa que vem agradecer aos voluntários, não necessariamente dizer a eles como deve ser o plano de comunicação”, ela diz na entrevista.

Com o afastamento de Meghan e Harry, assim como a aposentadoria forçada do príncipe Andrew, Sophie ganhou momento e é vista pelo Palácio de Buckhingham como ‘a mais confiável entre os membros da Família Real’. Depois de anos mantendo discrição, em 2019 ela liderou 236 eventos públicos e é vista como acompanhante constante da Rainha. Na quarentena, se dedicou pessoalmente a ajudar a empacotar cestas básicas. Aos 55 anos, ela é hoje a mais adorada da família pelos súditos.

Não deve ser fácil ainda hoje. A matéria que do The Times quer ser positiva, mas sugere que Sophie ‘deveria ser uma inspiração para Meghan” porque, segundo eles, ela é uma das raras que poderia se identificar com ela por vir de uma família classe-média, filha de uma secretária e um diretor de vendas de uma companhia de pneus. Sophie trabalhava em uma estação de rádio quando conheceu o príncipe Edward. Ele escreveu para os editores de vários jornais pedindo respeito e privacidade, isso depois que publicaram fotos de Sophie – de topless – ao lado de um DJ, em um evento 11 anos antes de estar com o príncipe. Ao ser questionada pelo repórter sobre a duquesa de Sussex, Sophie alivia um pouco a reação de Meghan, mas reforça indiretamente a recomendação de William ao irmão, que deflagrou a briga entre os dois. William teria avisando que ao se casar rapidamente não daria tempo para Meghan aprender o que realmente é estar sob constante críticas e regras. “Eu tive 5 anos para me ajustar”, disse Sophie ao The Times, falando do tempo de namoro antes do casamento. “E tive seis meses de noivado onde estava já vivendo no Palácio de Buckingham. Nada que te prepare para o que pode acontecer”, ela reconhece.

Assim como parece ser próxima de Kate, Sophie é apontada como uma das raras confidentes de Meghan enquanto ela estava na Inglaterra. Sophie e Edward moravam perto de Meghan e Harry e os viam com frequência. “Nós todos tentamos ajudar a um novo membro da família. Eu só espero que agora sejam felizes”, diz sobre o sobrinho e Meghan.

No artigo, o jornal elogia a iniciativa de Sophie de ir pessoalmente ao Sudão do Sul, um dos países mais perigosos da atualidade, com mais de 400 mil pessoas mortas nos últimos 6 anos de guerra civil e um dos epicentros do que chamam da Guerra do Estupro, com mais de 1,400 vítimas de violência sexual em 2 anos, sendo que 300 delas são crianças. A condessa se envolveu com a causa de sobreviventes à violência sexual depois de conhecer vítimas de estupro de guerra em Kosovo, onde estima-se que mais de 20 mil mulheres foram violentadas por sérvios, e ter também visitado Serra Leoa, onde também há um grande número de mulheres vítimas desse tipo de crime. “Ouvi histórias onde pensava que não acreditada no que estava escutando. Se puder colaborar para mudar as consciências daqueles que podem fazer mais para prevenir isso de acontecer, se puder ajudar a dar justiça para as sobreviventes, farei tudo que puder”, ela disse.

Quando perguntada se – com a viagem ao Sudão do Sul – poderá ter um impacto como a visita de Diana à Angola, em 1997, Sophie mostra firmeza. “Não tenho a capacidade de despertar interesse naquela extensão. Não conseguirei mudar as coisas como ela conseguiu, mas eu espero que consiga evitar que o assunto perca relevância. Não vou deixar, é muito importante”, ela diz. Em casa, com o príncipe, Sophie se orgulha de manter a igualdade na divisão de tarefas. “Se um de nós se ausenta, um cobre pelo outro”, ela diz. Os dois tentam manter a normalidade para os filhos. “Sabemos que nem todos tem avós que vivam em castelos, mas é a parte importante de quem eles são. Quando estão com a Rainha, ela é a avó deles”, ela revela. “Nós os educamos com a noção de que terão que trabalhar para se sustentar, por isso eles não têm títulos de realeza. Aos 18 anos, poderão escolher se quiserem usá-los, mas não me parece que será o caso”, diz Sophie.

A condessa se recusa a comentar o envolvimento do cunhado com o pedófilo Jeffrey Epstein, assim como dribla qualquer queixa de ter ‘herdado’ mais trabalho como consequência do afastamento do sobrinho.

“Nós todos temos nossos portifolios e não vejo que mudem isso. Se pedirem para fazer mais… não posso dizer porque isso não aconteceu”, encerra.