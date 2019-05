O dia 9 será super especial para este signo

Dentre tantas combinações astrológicas, o alinhamento de Vênus e Júpiter pode trazer muitos bons momentos para alguns signos este mês. Um deles, no entanto, se beneficiará de forma muito positiva no dia 9: Leão.

De acordo com Susan Miller, o alinhamento entre os dois planetas levará o leonino a ter momentos de romance total neste dia. Ou seja, prepare-se para uma noite mágica e romântica. Mas não será apenas a vida amorosa que brilhará. É possível que novidades animadoras sobre um trabalho ou um negócio lucrativo surjam também.

Vênus é o regente da décima casa solar da fama em Leão, enquanto Júpiter, atualmente, se encontra no setor criativo do signo. Isso fará com que o dia 9 marque um momento de perfeita sintonia entre carreira e criatividade. Assim, será o dia perfeito para arrasar em qualquer tarefa do trabalho: fazer uma reunião, apresentar uma proposta, assinar um contrato ou qualquer outro aspecto da vida profissional.

