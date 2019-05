Por que a família real demora tanto para revelar os nomes de bebês

Meghan Markle e Príncipe Harry anunciaram o nascimento de seu primeiro filho nesta segunda-feira (06). Meghan deu à luz a um menino, mas o nome do bebê ainda não foi revelado. Victoria Arbiter, especialista em assuntos relacionados à Família Real, explicou à revista americana Town and Country o motivo do mistério, que acontece em todos os nascimentos reais.

Tradicionalmente, os membros da realeza inglesa esperam alguns dias depois do nascimento para revelar o nome do bebê. Segundo Victoria, há razões bem simples para essa decisão. Primeiro, existe o desejo de informar toda a família antes de fazer um anúncio público. Além disso, o casal provavelmente busca privacidade nos primeiros dias de vida do bebê.

O outro motivo é toda a pressão envolvida em escolher o nome de um membro da realeza. É uma grande responsabilidade para os novos pais escolherem o nome da criança e, por isso, eles provavelmente querem esperar alguns dias para ter certeza da escolha antes de anunciá-la para o mundo.

Kate Middleton e Príncipe William, por exemplo, demoraram dois dias para revelar o nome da Princesa Charlotte. Já no nascimento de Príncipe Louis, o Duque e a Duquesa de Cambridge esperaram quatro dias até fazer o anúncio oficial.

