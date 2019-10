Sandy faz show passando mal

A dupla Sandy e Junior já estava com tudo pronto para o show do último sábado (12), em São Paulo, quando a cantora foi diagnosticada com uma virose. A suspeita é que a artista estivesse com Rotavírus.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Antes da apresentação, durante a passagem de som, Junior chegou a dizer que não sabia como a irmã estaria se sentindo no horário do evento. Mas Sandy conseguiu fazer o show completo. Mais tarde, em suas redes sociais, a cantora agradeceu o carinho dos fãs.

Irmãos se emocionaram ao retornarem aos palcos para show em comemoração dos 30 anos de carreira

“A energia de vocês está me dando forças pra ficar de pé. Estou só com um vírus. Não é nada grave. Recebi muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Isso me deu forças”, disse Sandy.

A apresentação faz parte da turnê Nossa História e teve um público de mais de 45 mil pessoas.

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?