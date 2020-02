Salve Jorge: Wanda ameaça vender o bebê de Morena

Morena é ameaçada por Wanda

Depois de um mês na Turquia, Morena tem certeza de que está esperando um bebê de Théo. Mas sua alegria logo se transforma em pavor, pois Wanda a escuta contando a Waleska (Laryssa Dias) que será mãe. A vilã, mais do que depressa, dedura tudo a Lívia. E assegura: esse será o melhor momento para se livrar de Morena, obrigando-a a fazer um aborto, durante o qual morrerá.

Porém, a poderosa do crime insiste: ainda não é a hora de descartar a jovem do Alemão. Ainda mais com Lucimar procurando a filha desesperadamente e acusando-a pelo sumiço. Sendo assim, Wanda se contenta em provocar Morena assegurando que venderá o bebezinho assim que vier ao mundo. Confiante, a jovem então garante a Waleska: não terá seu filho no cativeiro!