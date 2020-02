Salve Jorge: Théo e Morena se reencontram

Morena e Théo passam a noite juntos

Foto: TV Globo/Divulgação

Não adianta nada Helô (Giovanna Antonelli) pedir a Morena (Nanda Costa) que não saia do esconderijo e deixar Barros (Marcello Airoldi) como vigia do local. Inconformada com o fato de Théo (Rodrigo Lombardi) estar com Érica (Flávia Alessandra), Morena coloca um travesseiro em seu lugar, para que Lucimar (Dira Paes) ache que ela está dormindo, e vai à Igreja de São Jorge. Théo vai até lá para marcar a data e oficializar a união com Érica e dá de cara com ela. Dali, os dois vão para um motel, transam a noite inteira e fazem juras de amor eternas.

Apesar de todo romantismo, Morena não conta o que aconteceu com ela no período que ficou desaparecida. E pior: no dia seguinte, acorda antes do amado e vai embora sem deixar sequer um bilhete. Dois dias depois, Helô o procura e marca um novo encontro entre ele e Morena.