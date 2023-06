Rihanna deixa o cargo de CEO da Savage X Fenty

A Savage X Fenty, marca de lingerie de Rihanna e de investidores como a LVMH, ganhou uma nova CEO após cinco anos com a cantora no cargo. Rihanna fundou a empresa em 2018 e deixou o cargo na última sexta-feira (23), passando o lugar para a Hillary Super, ex-CEO da Anthropologie Group.

Isso não significa que a cantora se despede totalmente da empresa, ela continua como presidente executiva e comentou: “Foi lindo ver nossa visão impactar a indústria em uma magnitude tão incrível nos últimos cinco anos”. Além disso, em post no Instagram ela também revelou que este é apenas o começo para a marca, que continua se expandindo para se conectar com o consumidor. “Estou muito grata e entusiasmada por dar as boas-vindas a Hillary Super como nossa nova CEO – ela é uma líder forte e está focada em levar os negócios a um nível ainda mais alto”, finalizou.

A Savage X Fenty revolucionou o mercado de underwear, com sua grade de tamanhos extensa, que vai do PP ao 4G e por romper estereótipos, realizando uma das campanhas mais plurais da área, com uma grande diversidade de modelos. Estamos no aguardo de novidades da marca com a nova liderança e a continuidade do trabalho impactante de Rihanna como presidente executiva. Vale citar que o Savage x Fenty Show 2023 ainda não foi confirmado.