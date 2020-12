Príncipe Louis rouba a cena em cartão de Natal de Kate e William

Cumprindo uma tradição anual, Príncipe William e Kate Middleton posaram em família para o retrato de Natal. O clique mostra o casal com os seus três filhos, Príncipe George, 7, Princesa Charlotte, 5, e Príncipe Louis, 2.

Na nova foto, enviada como cartão de Natal oficial do duque e da duquesa de Cambridge, em 2020, a família inteira aparece sentada do lado de fora, em frente a uma pilha de lenha ao fundo. Mas quem rouba a cena é o filho mais novo do casal, Louis, que aparece com um sorriso radiante, bem no centro da foto.

Segundo o jornal Mirror, o cartão se destina “a todos os fantásticos funcionários do NHS”, referindo-se aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde britânicos. Além disso, o presente natalino traz a seguinte mensagem: “Desejo-lhe um Feliz Natal e um Ano-Novo”.

Não está claro quando ou onde a foto foi tirada, pois não foi oficialmente divulgada pelo Palácio de Kensington, mas a família passou a maior parte da pandemia em sua residência no Anmer Hall, em Norfolk. No entanto, vários fãs da realeza compartilharam fotos de seus cartões online.

No ano passado, Kate Middleton e príncipe William também não divulgaram oficialmente o cartão de Natal, mas a postagem também circulou pela internet. Isso porque um comandante militar inglês recebeu o cartão e decidiu compartilha-lo com toda a sua corporação através do Twitter.

APARIÇÃO RECENTE

Na última sexta-feira, Kate e William iniciaram a programação de Natal com um passeio em família. Depois de muito tempo sem aparições públicas com a família completa, eles compareceram a uma peça de teatro no The London Palladium, localizado na West End, região central de Londres. O evento foi realizado para agradecer aos principais trabalhadores e suas famílias por seus esforços este ano.

A família não usava máscaras no tapete vermelho, o que causou polêmica entre os fãs da realeza nas redes sociais. No início da pandemia, a família real divulgou um vídeo das crianças batendo palmas para homenagear os profissionais de saúde no Reino Unido.

