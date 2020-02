Regina Duarte: “Estou torcendo para Jéssica ficar com o Berilo!”

Gabriela Duarte afirma: “Eu me divirto na pele de Jéssica”

Foto: AgNews

Com o ritmo intenso das gravações de Passione, a trama global das 9, Gabriela Duarte, a Jéssica na história, pouco tem visto sua mãe, Regina Duarte. Na quarta, 10 de novembro, as duas estrelas se encontraram durante o coquetel de inauguração da joalheria Pandora, no shopping Vila Olímpia, em São Paulo.

Mãe e filha se abraçaram, beijaram, escolheram juntas joias e, claro, falaram de novela. “Estou apaixonada pela Jéssica da Gabriela! Ela está fazendo o papel com tanta entrega que fico comovida. Interpreta com tal garra que estou torcendo para a Jéssica ficar com o Berilo!”, disse Regina.

Mas nem Gabriela sabe por quem o personagem de Bruno Gagliasso irá se decidir. “O Silvio de Abreu mantém o mistério, mas me parece que Berilo fará de tudo para continuar com Jéssica e Agostina (Leandra Leal)”, disse a bela.

Adorada pelo público

Viver a Jéssica, aliás, tem sido um grande prazer para Gabi. “Ela me abriu muitas possibilidades e proporciona uma interatividade imensa com o público”, contou. De fato, as fãs deliram quando a atriz aparece na telinha. No shopping paulista, por exemplo, ela deu dezenas de autógrafos e respondeu às perguntinhas da galera empolgada.

Se no início do folhetim, a estrela teve alguma dificuldade e medo de fazer a patricinha impulsiva e engraçada, agora está totalmente à vontade. “Eu já me divirto na pele da Jéssica. Ela é doida e a sorte é estar fazendo humor com textos de Silvio, que é um mestre”, elogia.

Se ela e Leandra Leal se estranham nos bastidores por causa da rivalidade de suas personagens? Claro que não! “A Leandra é uma linda surpresa que Passione me trouxe. É ótima colega, inteligente, uma artista e tem me ensinado muito”, reconhece, afetuosa.

Casada com o fotógrafo Jairo Goldflus e mãe de Manuela, 4 anos, a artista nem se imagina dividindo um amor com outra mulher. “Nem pensar! Não há a menor possibilidade”, avisa Gabi.