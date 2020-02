Rebelde: Pedro entra em coma

Pedro bate o carro e entra em coma

Alice (Sophia Abrahão) acha um pijama de Pilar (Rayana Carvalho) no armário de Pedro (Micael Borges) e surta. Ela acusa a filha do diretor de ter armado para separá-la do namorado. Sem cabeça para ciuminhos, Pedro ignora Alice e vai tirar satisfações com Pilar e Tomás (Chay Suede), por terem escondido o segredo de Roberta por tanto tempo.

Ele ainda confronta Binho (Pedro Cassiano) e, de cabeça quente, sai da escola em disparada com sua moto. Descontrolado, o Rebelde perde o controle e capota. A notícia do acidente logo chega ao colégio e Alice fica em pânico.