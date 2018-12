Ratinho sugere casamento entre Pabllo Vittar e Thammy Miranda

Ratinho foi criticado nas redes sociais após um comentário polêmico sobre Pabllo Vittar e Thammy Miranda feito durante sue programa na noite de terça-feira, 18.

O apresentador do SBT quis se explicar sobre uma brincadeira feita anteriormente, e acabou propondo um casamento entre os artistas, o que o fez ser ainda mais detonado na web.

“Ontem eu fui brincar aqui no programa, eu falei aqui da Pabllo Vittar, da Thammy [Miranda]. Eu falei que a Pabblo é a mulher…o Brasil está tudo errado”, e continuou: “A mulher mais sexy do Brasil era homem que é o Pabllo Vittar. O mais sexy é uma mulher, a Thammy. Me xingaram demais. Queria fazer uma proposta: por que não casa o Pabllo Vittar com a Thammy? Nada mais lógico. Os dois são bonitos. A Thammy é um homão bonito. O Pabllo Vittar é uma mulher”, disse Ratinho em seu programa.

Na última semana ele já havia atacado Pabllo Vittar pelos mesmo motivos em seu programa. “É por isso que a revista está acabando. Pabllo Vittar mulher mais sexy do ano?! Nem mulher é, ou vou aceitar mulher com saco no lugar de periquita?”, disparou ele na ocasião.

Ratinho estava se referindo ao fato de Pabllo Vittar ter sido a 13º na lista das mais votadas ao título de mulher mais sexy do ano de 2018 promovido pela revista Istoé. Na categoria masculina, Thammy Miranda, filho de Gretchen, conseguiu a 17ª colocação.

E o apresentador não parou por aí. “Coisas do Brasil: mulher mais sexy é homem, e homem mais sexy é mulher. O homem mais honesto do Brasil está preso, e o João de Deus, não é de Deus, é do capeta. Como é que a gente vai regular um país desse?”, disse ele, referindo-se ao ex-Presidente Lula ao falar sobre honestidade e também sobre o recente caso das denúncias contra João de Deus.

