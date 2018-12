Polícia apreende mala com dinheiro e armas na casa de João de Deus

A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira (18) uma mala com dinheiro e armas na casa do médium João de Deus. Ele é suspeito de abusar sexualmente de centenas de mulheres durante atendimentos espirituais e está preso no Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia.

Na Casa Dom Inácio de Loyola, que também foi alvo de buscas feitas pela corporação, foram apreendidos recibos e outros documentos.

Não foram divulgadas quantas e quais as armas encontradas na casa de João Teixeira de Faria, o João de Deus, e nem o valor total em dinheiro encontrado no local. O material foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), unidade responsável pelas investigações.

Também na última terça-feira, a Justiça negou o pedido de habeas corpus para o médium.

Mais de 500 relatos

A força-tarefa do Ministério Público de Goiás criada para receber e investigar as denúncias de abuso sexual cometidos pelo médium João de Deus reuniu, até esta segunda-feira, 17, mensagens de 506 mulheres com denúncias contra o líder espiritual.

A maioria das acusações foi feita por meio de um endereço de e-mail disponível às vítimas há sete dias. João de Deus é acusado pelas vítimas de ter abusado sexualmente de mulheres que o procuravam na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), para se consultarem com ele.