Climão: Xuxa ‘foge’ de Eduardo Costa em especial da Record

Na última terça-feira (18) aconteceu o tradicional amigo secreto do Família Record, espécie de programa comemorativo de fim de ano da emissora. Além dos presentes, um ‘climão’ chamou a atenção dos telespectadores: a reação de Xuxa ao ver Eduardo Costa se apresentar na atração.

A apresentadora estava no palco aguardando o momento de entregar seu presente quando Eduardo foi anunciado. Os internautas notaram uma mudança no semblante da ‘rainha dos baixinhos’, que se retirou e só retornou quando o cantou acabou a apresentação.

O cantor apareceu mais de uma vez e foi ao encontro de todos os convidados. Xuxa, no entanto, “fugiu” do artista. Além de não cumprimentá-lo, ela não dançou as músicas e nem interagiu com ele.

Corre nos bastidores que Xuxa tem um certo ‘ranço’ do cantor, diz o site Notícias da TV. Quando foi ao seu extinto programa de auditório na Record, ele teria feito muitos elogios a ela, como se quisesse flertar. O namorado de Xuxa, Junno Andrade, estava no mesmo ambiente e a cena não pegou nada bem.

Além disso, Xuxa não teria gostado do posicionamento do cantor sobre o caso do cachorro morto em uma unidade do Carrefour. Ele minimizou a situação.

Há pouco tempo, Eduardo Costa se envolveu em uma polêmica com a também apresentadora Fernanda Lima. Ele a xingou de ‘imbecil’ por uma discurso no programa Amor & Sexo, da Rede Globo. Agora, Fernanda move um processo contra ele.

Leia mais: Lembra dela? Lety, de A Feia Mais Bela, surge irreconhecível

+ Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em dezembro