Nada melhor do que começar um novo ano de visual renovado. E, para as mulheres, mudar o cabelo tem o poder de trazer aquela sensação de novo ciclo!

E para não errar, que tal apostar em visuais que prometem ser tendência no próximo ano? Sendo assim, confira uma lista com 6 cortes de cabelo que vão bombar em 2019 – tem para todos os gostos!

1) Short Bob

Se em 2018 vimos diversas celebridades investindo no long bob, aquele curtinho acima do ombro, o ‘bob’ da vez para 2019 será algo ainda mais curto. O short bob, adotado por famosas como Dua Lipa, Juliana Paes, Manu Gavassi e Bruna Marquezine, vai ser ainda mais visto no ano que vem. O corte é feito na linha do queixo, mas quando colocado atrás da orelha, dá um efeito de pontas mais longas na frente.

2) Corte desconectado (shag hair)

O corte que une o cabelo em camadas com fios deconectados é conhecido como shag hair. Sucesso na década de 1980, o corte traz um ar despojado e praiano e tem um efeito lindo, principalmente em cabelos com luzes e mechas. Entre as famosas que adotaram o corte estão Leticia Colin, Julia Roberts e Giovanna Antonelli.

3) Curto com franja

Esta é mais uma variação do cabelo curto, no estilo bob, mas agora com franjas. Para você que nunca teve coragem de aderir o estilo franjinha, 2019 pode ser a grande chance! As franjas definitivamente molduram o rosto e trazem um ar jovial. Entre as famosas que já usaram o visual estão Dakota Johnson, Maria Casadevall, Taylor Swift e Nina Dobrev.

4) Curtinho “crescendo”

O cabelo curtinho, conhecido como ‘pixie’, foi sucesso na década de 1990 e nunca sai de moda. Porém, uma nova versão sua promete bombar em 2019. Aquele aparência de curtinho com os fios começando a crescer é uma boa aposta! O modelo ainda tem a vantagem de poder ser modelado de diferentes formas. Emilia Clarke e Nanda Costa são algumas das celebridades que apostaram no corte.

5) Franja cortina

Mais um modelo perfeito para quem é fã das franjas. O visual “cortina” traz franjas num estilo bem retrô: divididas ao meio. O corte exige um franja num comprimento mais longo, para que sejam puxadas uma parte para cada lado. Vale usar com cabelo curto, longo, liso, cacheado… A cantora Camila Cabello é uma das fãs do estilo, sendo até uma de suas marcas registradas.

6) Camadas longas

O corte em camadas é o favorito de muitas mulheres, afinal, ele traz movimento e leveza ao visual. Porém, para 2019 você pode apostar em camadas mais longas e finas – fuja daquele visual que pesa. Outra vantagem é que o repicado deste corte emoldura o rosto. Bella Hadid e Kate Middleton são algumas das famosas que apostam no corte.