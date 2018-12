Thammy confirma inseminação artificial: “Já me sinto pai”

Casados desde abril de 2018, Thammy Miranda e Andressa Ferreira pretendem se tornar pais no próximo ano. Segundo reportagem do UOL, o casal está com viagem marcada para Miami, nos Estados Unidos, onde a modelo Andressa irá fazer uma inseminação artificial.

O doador já foi definido e ele foi contratado em um banco de sêmen. A expectativa é que logo na primeira tentativa uma criança seja gerada – a viagem está prevista para o dia 13 de janeiro.

“Nosso amor é tão grande que está se multiplicando. Estamos muito felizes e bastante ansiosos. Eu já me sinto pai”, contou Thammy ao UOL.

Os dois pretendem gravar todo o procedimento para seus seguidores e, futuramente, também a gravidez. “Decidimos dividir com todo mundo no nosso canal porque percebemos que, além da curiosidade, as pessoas estão torcendo por nós”, comentou Andressa.

