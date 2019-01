Rara aparição: filha de Leticia Spiller faz oito anos

A atriz Leticia Spiller publicou uma poesia em homenagem aos oito anos da filha, Stella, completados neste domingo (20).

“Poesia de filha/É sol é lua é rio e é mar/É cantiga inventada/No coração pra sonhar”, diz um trecho do poema.

A atriz não costuma expor a imagem da filha caçula nas redes sociais, mas, em comemoração do aniversário, postou uma foto dela também com seu filho mais velho, Pedro, fruto de seu relacionamento com Marcelo Novaes.