Rara aparição: Amal Clooney aparece com gêmeos e clique é fofo demais

Dizem por aí que todo colo de mãe sempre tem espaço para mais um, mas será mesmo?

Para provar o ditado popular, a advogada inglesa Amal Clooney não mediu esforços para carregar seus dois filhos, os gêmeos Alexander e Ella, enquanto saía de seu hotel Four Seasons, em Midtown.

O clique raríssimo foi feito nesta quinta-feira (7) e a mamãe coruja estava toda sorridente levando as crianças de 1 ano e seis meses pelas ruas de Nova York, Estados Unidos.

Com um colete longo de oncinhas, a esposa de George Clooney não foi a única que estava estilosa. A pequena Ella usava um chapéu com um pom-pom na cabeça e um xalé de tricô. Já Alexander se manteve no básico, com um calça jeans e um casaco preto.

Confira os cliques:

