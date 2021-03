Este foi o comentário que motivou Meghan a escrever para CEO de emissora

Após, o apresentador do programa “Good Morning Britain”, Piers Morgan, ter desdenhado e desacreditado das revelações de Meghan Markle à Oprah Winfrey sobre pensamentos suicidas, acredita-se que a duquesa tenha feito uma queixa formal à ITV, emissora responsável pelo programa.

Meghan teria, segundo reportagem da Variety, escrito para a CEO da ITV, Carolyn McCall, na segunda-feira, 8, questionando o quanto as palavras do apresentador poderiam afetar de maneira geral o enfrentamento das questões de saúde mental no Reino Unido. Segundo a duquesa, as declarações de Morgan poderiam influenciar negativamente pessoas que estão lutando contra impulsos suicidas.

Em um dos momentos mais comoventes da conversa com a apresentadora Oprah Winfrey, a atriz afirmou, em um momento delicado e de tensão, que “apenas não queria mais estar viva”. Meghan disse para Oprah que pensava em suicídio durante seu tempo atuando na realeza. “Eu simplesmente não vi uma solução”, disse a duquesa, na bombástica entrevista exibida pela CBS.

No dia seguinte, Piers Morgan, que acabou renunciando ao cargo de âncora de notícias da ITV na terça-feira, 7, foi veemente em suas críticas, dizendo que não acreditava em uma palavra do que duquesa havia relatado à Oprah:

“Em quem você foi? O que eles disseram para você? ” perguntou Morgan. “Sinto muito, não acredito em uma palavra do que disse, Meghan Markle. Eu não acreditaria se ela lesse um boletim meteorológico para mim. “

Continua após a publicidade

A fala de Morgan, no programa, atraiu o desprezo de grande parte do público do programa e rendeu dezenas de milhares de queixas à Ofcom, agência reguladora de comunicação do país. Foram recebidas mais de 41 mil reclamações.

Ainda que ele tenha mais tarde tentado amenizar dizendo que não cabia a ele questionar como a duquesa havia se sentido, ele seguiu firme em sua posição de não acreditar no que Meghan havia dito.

Os chefes da ITV chegaram a pedir desculpas no ar pelas declarações de Morgan, mas o âncora se recusou. De acordo com a revista, nem Meghan, nem a ITV quiseram comentar sobre o assunto.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade