Anúncio da gravidez de Meghan esconde homenagem à princesa Diana

O anúncio de que o Meghan e o príncipe Harry estão grávidos novamente, feito no domingo, 14, o Valentine’s Day escondeu uma homenagem à princesa Diana.

É que a data escolhida coincide com o dia, há 37 anos, em que os jornais divulgaram a notícia de que Lady Di estava grávida de Harry.

De acordo com um tuíte do autor do livro Finding Freedom, Omid Scobie, Diana confirmou a gravidez no dia 13 de fevereiro e, no dia seguinte, os jornais estamparam a novidade real:

A touching tribute announcing for the Sussexes to announce their exciting news on #ValentinesDay❤️ It was exactly 37 years ago that Princess Diana shared with the world that she was pregnant with Prince Harry. pic.twitter.com/NQfUiw62Sc — Omid Scobie (@scobie) February 14, 2021 Continua após a publicidade

” Os Sussexes, ao anunciarem a ótima notícia no Valentine’s Day, fazem um tributo comovente. Há exatos 37 anos, a Princesa Diana dividiu com o mundo que estava grávida do príncipe Harry”, escreveu Omid.

Na imagem do anúncio da nova gravidez de Meghan, que tem 39 anos, é possível notar a barriga despontando e alegria dos dois.

Em julho do ano passado a duquesa sofreu um aborto espontâneo, e fez um relato emocionante sobre como lidou com a perda gestacional. Na época, o casal passava por uma época turbulenta que teve como consequência o abandono dos dois das funções como membros da Família Real.