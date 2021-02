Príncipe Philip é internado após passar mal

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado na noite de terça-feira, 16, após passar mal. A hospitalização, no entanto, é apenas uma medida de precaução, de acordo com o Palácio de Buckingham. Mais detalhes sobre o seu estado de saúde não foram revelados – de acordo com o jornal Estadão. O príncipe tem 99 anos.

O comunicado da assessoria da família real disse que a internação por precaução seguiu um conselho do médico de Philip, depois de ele se sentir mal. O príncipe deve permanecer no hospital por alguns dias de observação e descanso.

Uma fonte do Palácio de Buckingham declarou à agência Reuters que a internação do príncipe não foi em virtude de uma emergência e ressaltou também que o marido da rainha não está com Covid-19.

Elizabeth continua no castelo de Windsor, onde passou como festas do fim de ano. Ela estava isolada com Philip.

O príncipe, se aposentou em 2017, aos 96 anos e fará 100 anos em julho. A última internação foi por um curto período, no final de 2019.