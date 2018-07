A paixão entre príncipe Harry e Meghan Markle está mesmo avassaladora. Tanto que nesta quinta-feira (27) Harry deu o maior beijão na esposa em público, quebrando o protocolo real. O carinho aconteceu em cima do pódio após uma partida de beneficência da Sentebale Polo Cup, que teve lugar no Clube Real de Pólo de Berkshire, na Inglaterra, da qual a equipe do príncipe saiu vencedora.

A partida foi organizada para angariar fundos para a Sentebale, instituição de solidariedade criada por Harry e pelo seu amigo príncipe Seeiso, do Lesoto, país da África Austral. A associação dedica-se a ajudar crianças e adolescentes do Lesoto e da Botswana que são portadores de HIV ou perderam os pais para a doença.