Os detalhes das roupas dos filhos de Michel Teló que ninguém reparou

O filho mais novo do cantor Michel Teló e da atriz Thaís Fersoza comemorou seu primeiro aniversário na última quarta-feira (25). Além da decoração super delicada e da lembrancinha especial, as roupas do pequeno Teodoro e de sua irmã mais velha, Melinda, de 1 ano e 11 meses, fizeram muito sucesso. As peças que os irmãos vestiram combinavam não apenas entre si, mas também com a decoração, que tinha o tema musical.

O aniversariante vestia um conjunto azul de calça, blazer e suspensórios. Assim como o tema da festa, os detalhes na camisa branca, que acompanhava o look, no bolsinho e nos punhos eram pequenas notas musicais.

Dentro do blazer, os pais de Teodoro fizeram um pedido: uma frase mais que especial bordada. “Teodoro é um presente do Senhor”, trecho da música que Michel fez em homenagem ao pequeno.

Leia mais: Bruna Marquezine usa vestido de tirar o fôlego para ser madrinha

Melinda usava um vestido branco no estilo trapézio, também com pequenas notas musicais e pérolas na barra e no colo do casaquinho de mangas longas. Além dos detalhes, o modelo também tinha uma gola em camadas e um laço na cintura, da mesma cor do blazer do irmão.

As duas roupas são assinadas pela grife Le Infance, que também é conhecida pelos visuais dos filhos de outras celebridades, como Karina Bacchi e Mirella Santos. Confira os detalhes:

Leia mais: Alerta tendência: 20 ideias de nail art para experimentar já

–

–

–

–

Veja mais: Príncipe Harry dá o maior beijão em Meghan Markle em público

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram