Príncipe George faz 11 anos: relembre 11 momentos fofos

George Alexander Louis, o príncipe George – filho mais velho do Príncipe William e Kate Middleton – completa 11 anos nesta segunda-feira (22). Ao longo da vida, o herdeiro da realeza britânica foi fotografado em diversos momentos fofos, que deixaram os súditos ingleses – e cidadãos pelo mundo – encantados.

Relembre 11 momentos fofos do príncipe George:

1) Batizado

Aos 3 meses de idade, George foi batizado na capela real do Palácio de Saint James, em Londres, usando uma réplica de um vestido criado em 1841, assim como todos os bebês nascidos na família real.

A peça original foi feita de rendas e cetim branco para a filha mais velha da rainha imperatriz Victoria, a princesa Victoria.

2) Primeiro dia de aula

Aos 2 anos, o príncipe George foi para a escola pela primeira vez – e o clique feito pela mamãe Kate Middleton foi um dos momentos mais fofos de sua vida até aqui. Ele frequentou a escola Montessori Westacre, em Norfolk, no Reino Unido.

3) Com a irmã no colo

Em maio de 2015, George ganhou uma irmãzinha, Charlotte. A foto dele segurando a caçula – a primeira imagem oficial da menina – comoveu a web.

4) Brincando com o cachorro

Ao completar 3 anos, novas fotos de George foram divulgadas. Em uma delas, o príncipe aparece interagindo com Lupo, cachorro da família real britânica.

5) Trocando de escola

Aos 4 anos, o príncipe George trocou de escola – e foi de suéter azul para a Thomas’s Battersea, localizada no sul de Londres, levado pelo pai, o príncipe William.

6) No casamento da tia

Na cerimônia de casamento da tia, Pipa Middleton, em 2017, o príncipe George foi flagrado ajudando a irmã Charlotte a levar a coroa de flores.

7). “Banguela”

Outro momento de fofura foi quando o príncipe George começou a perder os dentes de leite. Ele foi fotografado “banguela” e sorridente aos 6 anos, deitado na grama.

8) Vestido de marinheiro

Em seus momentos de lazer, Kate Middleton e o príncipe William decidiram se dedicar a um novo hobby em família e viraram professores de navegação dos três filhos, George, Charlotte e Louis.

As fotos de príncipe primogênito vestido de marinheiro são uma fofura!

9) Falando em público pela primeira vez

Quando completou 7 anos, o príncipe George falou em público pela primeira vez junto com os dois irmãos. Em um vídeo oficial publicado no Instagram dos duques de Cambridge, eles conversam com o naturalista David Attenborough sobre a preservação da vida animal. Assista:

10) Preparando pudins

Junto da bisavó, a rainha Elizabeth, o avô, Príncipe Charles, e o pai, William, o príncipe George, participou da tradicional preparação de pudins no Palácio de Buckingham para uma iniciativa solidária da Royal British Legion, instituição de caridade britânica que presta apoio financeiro, social e emocional a membros e veteranos das Forças Armadas Britânicas, suas famílias e seus dependentes. Veja como ele se saiu: Continua após a publicidade

11) Assistindo a um jogo de futebol

No estádio de futebol, o príncipe George não se conteve e, como qualquer mortal fã do esporte, comemorou os gols do Aston Villa (time favorito do pai) sobre o Norwich City. A partida terminou 5×1 e, nas arquibancadas VIP, quem roubou a cena foi o Príncipe George. Veja o momento:

