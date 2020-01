Príncipe George ~quebra protocolo~ e rouba cena em jogo de futebol

Ai, o fofurômetro vai explodir! Ontem (5), a família real resolveu fazer um programa com a cara do sábado: juntos, foram todos assistir a um jogo de futebol.

Se no campo o Aston Villa (time favorito do Príncipe William) deu um show contra o Norwich City, vencendo por 5×1, nas arquibancadas VIP quem roubou a cena foi o Príncipe George.

E entusiasmado é pouco! Aos 6 anos, o futuro rei da Inglaterra não se conteve, ignorou qualquer suposto protocolo (afinal ele é uma criança) de que a realeza ~precisa se conter~ e comemorou feito um brasileiro um dos gols do Aston.

O momento, flagrado pelas câmeras do estádio, foi tão fofo e espontâneo que até a conta do do palácio de Kensington no Instagram resolveu replicar:

Veja também





Além dele e do pai, estavam no evento Kate Middleton e a princesa Charlotte.