Prêmio Multishow 2023 consagra Iza e Simone Mendes

Com o tema “A música mexe com o Brasil”, a 30ª edição do Prêmio Multishow, que foi apresentada pelo trio composto por Tata Werneck, Ludmilla, e Tadeu Schmidt, chamou atenção por apresentações vibrantes de grandes artistas nacionais, e consagrou a cantora Iza como a grande vencedora da noite.

Com três prêmios, Iza foi ovacionada pelo público presente, especialmente após vencer o prêmio de Artista do Ano, um dos mais aguardados da noite, que contou com a votação feita pelos próprios indicados da premiação, por meio de cabines dispostas no tapete vermelho. O troféu foi entregue por ninguém menos que Milton Nascimento.

“Muito obrigada a todo mundo que acredita no meu trabalho, que escuta minhas músicas e me impulsiona, me inspira. Vocês, artistas, façam o que vocês quiserem, usem a sua voz, cantem a brisa que vocês quiserem, pois as pessoas certas vão entender e todo mundo tem um lugar”, agradeceu Iza, que também levou para casa os troféus de Capa e Pop do Ano.

Ao todo, foram 23 categorias, que premiaram o Álbum do Ano, o Clipe TVZ do Ano, entre outros. A cantora Ludmilla, que fez sua entrada cantando o Hino Nacional Brasileiro, após polêmicas geradas durante sua participação no GP de Fórmula 1, em São Paulo, levou o prêmio de Voz do Ano e Show do Ano, com o Numanice 2023.

Já Simone Mendes venceu nas categorias de Hit do Ano e Sertanejo do Ano, com a música Erro Gostoso.

Além da cerimônia, que foi marcada pelos diálogos hilários entre Tata e Tadeu, o Prêmio Multishow 2023 contou com apresentações de diversos artistas, como Marina Sena, Duda Beat, Pabllo Vittar, Xande de Pilares e Caetano Veloso.

Gal, Rita, Erasmo e Elza: Uma ode aos grandes músicos que nos deixaram

A icônica Elza Soares foi homenageada com um prêmio póstumo, com o MPB do Ano, pela canção No Tempo da Intolerância.

Outros nomes da música que também foram lembrados na noite foram Gal Costa, com Gloria Groove cantando Vaca Profana; Rita Lee, com Pitty cantando Esse tal de Roque Enrow; e Erasmo Carlos, com Liniker fazendo um cover lindo de Gente Aberta.

Grandes vencedores do Prêmio Multishow 2023

Artista do Ano: IZA

Hit do Ano: Erro Gostoso (Ao Vivo) / Simone Mendes

Álbum do Ano: Xande Canta Caetano / Xande de Pilares

Pop do Ano: Fé nas Maluca / IZA e MC Carol

Categoria Brasil: Iza Buzzi – Direitos Autorais (Sul)

Cristã do Ano: Deus Cuida de Mim / Kleber Lucas e Caetano Veloso

Revelação Latam Airlines: Melly

Sertanejo do Ano: Erro Gostoso (Ao Vivo) / Simone Mendes

Voz do Ano: Ludmilla

MPB do Ano: No Tempo da Intolerância / Elza Soares

Show do Ano: Numanice 2023 – Ludmilla

Hip Hop do Ano: Penumbra / Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread

Funk do Ano: TÁ OK / DENNIS e Kevin O Chris

Clipe TVZ do Ano: ‘Pilantra’, de Jão e Anitta

Samba e Pagode do Ano: Muito Romântico / Xande de Pilares

Axé e Pagodão do Ano: Zona de Perigo / Léo Santana

Brega e Arrocha do Ano: Sinal / Nadson O Ferinha e João Gomes

Capa do Ano: Afrodhit (IZA) – Direção Criativa: IZA, Felipe Sassi, Nídia Aranha e Caio

Produção Musical do Ano: Pretinho da Serrinha

Rock do Ano: DISTOPIA / Planet Hemp e Criolo

Instrumentista do Ano: Pretinho da Serrinha

DJ do Ano: Alok