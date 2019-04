Por que Harry não vai ser o primeiro a saber do nascimento de seu bebê

O bebê de Meghan Markle e o príncipe Harry está prestes a vir ao mundo. Entretanto, não vai ser o duque de Sussex o primeiro a saber do nascimento do próprio filho. A tradição real manda que a Rainha seja a primeira a ter conhecimento da chegada de qualquer bebê na família.

Segundo jornais britânicos, o resto do mundo só poderá saber da notícia depois que a Rainha Elizabeth estiver ciente. Isso inclui o pai da criança.

Tony Appleton, porta-voz da família real, anunciará o nascimento do bebê real colocando um pequeno outdoor do lado de fora do Palácio de Buckingham. Essa é uma tradição que existe desde os tempos medievais, segundo a revista Her.

De acordo com um dos protocolos da família real, os pais da realeza não podiam estar presentes durante o parto. Essa regra, porém, foi quebrada com o nascimento do príncipe Charles.

Harry pretende acompanhar de perto o parto da esposa Meghan, mas tudo vai depender do estado de saúde da mãe. Segundo fontes próximas da família real, o parto deve acontecer no Hospital Chelsea e Westminster em um setor especializado em partos na água.

Todos os envolvidos no parto são estimulados com sons e vibrações que tranquilizam. Meghan, como feminista, afirmou que deseja ter uma equipe de obstetras formada apenas por mulheres.

