A última viagem da Rainha teve uma conexão especial com um dos seus netos

A Rainha Elizabeth está a um mês de completar 93 anos, mas nem por isso sua agenda fica mais tranquila. Nesta quinta-feira (28), a monarca fez uma viagem de trem de Londres a Somerset para atender a diversos compromissos, incluindo uma parada na galeria “Hauser & Wirth”, onde a diretora é ninguém mais ninguém menos que a princesa Eugenie.

Com escritórios também em Nova York e Los Angeles, a galeria é onde Eugenie trabalha a maior parte do tempo. Sendo a nona na linha de sucessão para o trono – e prestes a se tornar a décima com o nascimento do primeiro filho de Meghan Markle e o príncipe Harry – a princesa não ocupa seus dias viajando pelo país em nome da coroa.

Entretanto, pelas fotos divulgadas do dia, parece que a Rainha e a neta não se encontraram durante a visita da majestade a galeria.

Além da visita à galeria, a Rainha também passou o tempo em uma fazenda, a Manor Farm Stables, onde alimentou alguns cavalos.

A monarca completou seu dia em Somerset indo a uma escola, onde cumprimentou os alunos, assistiu a uma perfomance de coral e ainda encontrou com Christopher Bournes Rhys-Jones, pai de sua nora, Sofia Helena Rhys-Jones, condessa de Wessex.

Leia mais: Mulher gasta 30 mil dólares para ficar igual a Meghan Markle

+ Momento fofura: garotinho não acredita que Harry é o verdadeiro príncipe

Siga CLAUDIA no Youtube