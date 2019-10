Bruna Marquezine acabou se envolvendo em uma polêmica com um fã, durante o Rock in Rio. Um jovem que tirou foto com a atriz no festival contou a um perfil de fofoca no Instagram como foi o seu encontro com a musa e acabou dizendo que ela havia sigo “meiga e grossa”.

A conta Rainha Matos Oficial publicou o depoimento do homem. “Sábado passado, no Rock in Rio, fui tirar uma foto com a Bruna Marquezine, mas ela foi tão meiga e grossa ao mesmo tempo!!! Tipo, ela deixou eu tirar foto com ela, mas eu encostei nela e ela disse ‘Por favor, não me encosta’. Eu fiquei muito sem graça, até porque eu queria abraçar ela”, disse o rapaz.

A situação viralizou na internet e dividiu os fãs da atriz. Foi aí que ela resolveu se pronunciar. Em resposta ao tweet de um outro rapaz que a defendia, Bruna escreveu: “E olha que eu nem falei o que ele disse que eu falei. Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo como sempre faço com qualquer homem (pro cara tirar a mão mesmo) que tira foto pegando na CINTURA e ele pelo visto entendeu o recado”.

E olha que eu nem falei o que ele disse que eu falei. Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo como sempre faço com qualquer homem (pro cara tirar a mão mesmo) que tira foto pegando na CINTURA e ele pelo visto entendeu o recado. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) October 12, 2019

Mais tarde, o fã voltou a falar sobre a situação em suas redes sociais. “Agora tá dando uma repercussão bem grande e, assim, eu não queria seguidores, igual a galera tá falando. Foi mesmo só pra desabafar. Eu não fui grosso em nenhuma hora, não fui mal-educado, não falei mal dela. Só falei que ela foi ‘meiga e meio grossa’. Só isso”, completou.

