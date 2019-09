Por que Ana Maria rejeitou presente de fã

Ana Maria Braga teve uma atitude inusitada durante seu programa. Na última quarta-feira (4), um grande fã e artesão decidiu demonstrar seu carinho pela apresentadora construindo um comedouro de pássaros com o tema do programa Mais Você.

Eugênio Vitorino Filho passou cerca de um ano construindo o presente e queria que ele enfeitasse o estúdio do folhetim. “Se puser mamão, banana, abacate (no comedouro), vai vir muito passarinho. Estou dando esse presente com o maior carinho, do fundo do meu coração” disse ele.

Porém, durante um link ao vivo, a apresentadora deu uma resposta que gerou muita polêmica. Ana Maria pediu que ele fizesse uma casinha mais simples. “Como a gente sabe que é grande, eu só estou dizendo que eu adorei, mas pode ficar com a minha casinha. Faz uma casinha de passarinho pra mim mais simples. Eu adorei, mas pode ficar aí porque está em um lugar maravilhoso”, respondeu a apresentadora.

No Twitter, alguns internautas a criticaram pela atitude, e Ana Maria também respondeu explicando que não recusou o presente, apenas deixou com o artesão, pois ele havia se apegado ao objeto.

Na verdade eu não recusei, apesar de ter dado a impressão. A produção foi fazer a matéria e buscar. Eu disse no ar que ele podia ficar com a casinha porque ele se apegou a ela e sugeri (porque gostei muito do trabalho) de fazer uma mais simples pra mandar… https://t.co/6YiOJAhcIE — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) September 5, 2019

No programa desta sexta-feira (06), a apresentadora se justificou dizendo que não havia recusado o presente, mas que o próprio Eugênio teria desistido de dar o comedouro para pássaros. “Muitas pessoas acharam que eu não quis receber o presente que o Eugênio fez pra gente, mas como eu faço questão sempre de falar a verdade, eu não poderia deixar de esclarecer, e quem vai me ajudar a esclarecer, inclusive, é a filha do seu Eugênio”, comentou Ana.

Tainá, filha do artesão, escreveu que Ana não recusou o presente, mas que o pai realmente havia desistido de entregá-lo. A apresentadora terminou fazendo um agradecimento a Eugênio. “Eu desejo que o senhor seja muito feliz na sua profissão porque gosta muito do que faz”, disse.