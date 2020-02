Poderosa Beyoncé

A cantora se apresenta no Brasil

no início de Fevereiro

Foto: Divulgação

A FAMÍLIA

Beyoncé Giselle Knowles nasceu em 4 de setembro de 1981, no Texas (Estados Unidos). É filha de Mathew Knowles, produtor musical, e Tina Beyoncé, estilista. Bee, como é tratada na intimidade, tem uma irmã mais nova, Solange Knowles, que também é cantora.

OS PRIMEIROS PASSOS

O talento da musa decolou na infância, quando estudava no colégio St. Mary’s Elementary School. Lá, aos 7 anos, impressionou o instrutor de dança quando acertou notas altas ao cantarolar uma canção. A partir daí, começou a participar de shows de talento. Em um, faturou um prêmio ao cantar Imagine, de John Lennon. Aos 9 anos, já solista do coro da igreja, passou a integrar o grupo musical Girl’s Time. Seu pai, que na época era vendedor, abandonou os negócios para cuidar da carreira da filha.

SUCESSO, AQUI VOU EU!

Em 1993, ao lado das companheiras Kelly, LaTavia Roberson e LeToya Luckett, fundou o grupo Destiny’s Child. Ele só se tornou popular em 1997 por causa da música “Killing Time”, trilha sonora no filme “MIB – Homens de Preto”. Em 2005, a trupe encerrou a carreira com um currículo de cerca de 50 milhões de cópias vendidas de cinco álbuns inéditos, além de uma coletânea.

SOZINHA NO PALCO

A carreira solo da diva começou em 2003, com o lançamento do CD “Dangerously in Love”. Pela obra, faturou cinco prêmios Grammy de uma vez. Com seu terceiro álbum, “I am… Sasha Fierce”, lançado em 2008, ela entrou para o primeiro escalão e levou o título de mulher do ano pela revista americana Billboard. Sozinha, já vendeu 25 milhões de cópias no mundo todo.

NAS TELONAS

Em 2001, a musa deu início à sua trajetória no cinema. Até hoje ela participou de sete filmes, entre eles, Austin Powers e o Membro de Ouro (2002), Dreamgirls (2006) e Obsessiva (2009).

ELA NÃO É UMA SINGLE LADY

Ao contrário do que diz um de seus maiores hits (single lady quer dizer “mulher solteira”), ela é casada há dois anos com o rapper Jay-Z, de 39 anos, mas mantém a vida particular longe dos holofotes.

NO BRASIL

Em dezembro de 2009, a Caco de Telha, produtora de Ivete Sangalo, anunciou a vinda de Beyoncé ao Brasil. Aqui, ela fará cinco apresentações: Florianópolis (SC) – 4/2, São Paulo (SP) – 6/2, Rio de Janeiro (RJ) – 7 e 8/2, e Salvador (BA) 10/2. Os shows da cantora serão abertos por Wanessa Camargo em Florianópolis e Rio de Janeiro. Ivete Sangalo fará às vezes de anfitriã em São Paulo e Salvador.