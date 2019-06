Patrícia Abravanel pede aumento de salário e se compara a Eliana

A noite de domingo (16) foi animada no Programa Silvio Santos, no SBT. Durante o quadro ‘Jogo dos Pontinho’s, rebatizado de ‘Jogo das Confissões’, o apresentador se divertiu com os convidados.

Ao falar de confissões sobre a infância e vida pessoal, Silvio quis saber se é normal pedir o mesmo salário de algum colega de emissora. Patrícia Abravanel, em resposta, disse que gostaria de receber o mesmo salário que Eliana.

“Eu gostaria de ganhar igual a Eliana. Ela é melhorzinha que eu, ela tem mais experiência que eu. Mas eu acho que sou tão boa quanto”, disse a filha do apresentador.

“Você não é melhor que a Eliana, por isso não ganha mais que ela”. “O pessoal nos corredores fala que ‘se você não fosse a filha do dono, não estava na televisão'”, alfinetou Silvio, arrancando risos da platéia.

Na tentativa de amenizar a situação, Patrícia afirmou que acredita que muita coisa depende da sorte e oportunidade, e que nem sempre os melhores vencem as corridas.

