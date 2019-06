Maurício de Sousa se emociona na pré-estreia de filme da Turma da Mônica

O domingo (16) de Maurício de Souza foi marcado por muitas emoções durante a pré-estreia do filme Turma da Mônica – Laços, em São Paulo. O filme traz os personagens clássico dos quadrinhos em versão live action.

No evento, além de Maurício, estavam presentes a esposa do cartunista, Alice Takeda, o filho Mauro e a filha Mônica Spada. Além deles, o elenco do filme também marcou presença.

Após um discurso do criador da turminha mais famosa dos quadrinhos, todos puderam conferir o trabalho pronto ela primeira vez. Depois de acabar o filme, Mauro filmou seu pai em pé na plateia, chorando de emoção.

Mauro Sousa, um dos filhos de Maurício, foi acompanhado do namorado, Rafael Piccin:

Turma da Mônica: Laços tem estreia marcada para o dia 27 de junho e conta a história da turminha do Bairro do Limoeiro em uma aventura para encontrar Floquinho, o cachorro de Cebolinha.

A direção é de Daniel Rezende e o roteiro de Thiago Dottori. O diretor aproveitou sua página nas redes sociais para agradecer Maurício de Souza.

Confira o trailer do longa:

