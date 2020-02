Paraíso: Zeca despreza Maria Rita

Zeca e Maria Rita

Foto: Rede Globo

Quem diria… Zeca (Eriberto Leão) já não morre mais de amores por Maria Rita (Nathalia Dill). De tanto correr atrás da amada, parece que o “filho do diabo” desistiu de incluí-la em seus planos. E tudo indica que, desta vez, é para valer. O “peão doutor” chega a confessar a Eleutério que se desencantou pela jovem. Zeca passa a ignorar Santinha toda vez que a encontra, deixando-a aflita e arrasada com o desprezo de seu grande amor. Maria Rita reclama com Jacira (Carolina Abras) da frieza com que Zeca a trata e se entristece ao saber que ele irá embora em breve de Paraíso. A jovem comenta ainda com Otávio (Guilherme Winter) sobre o desespero de Maria Rita, deixando o jornalista esperançoso com a possibilidade de finalmente conquistá-la.