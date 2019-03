Paola Carosella posta foto de quando era mais jovem e ganha elogios

View this post on Instagram

Ô mocinha… manda pra mim um pouco dessa energia inesgotável que vc tinha ❤️ por favor !!! Não tenho saudades dos tempos passados, por que o meu presente é infinitamente melhor. Mas como tenho saudades da força vital sem fim da juventude!!! #precisodormirmais #maisagua #menosvinho #toucansadamasfeliz #faltamuitoprasferias