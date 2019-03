Masterchef será aos domingos, mas terá edição especial às terças

A Band anunciou no final de fevereiro que a próxima temporada do “Masterchef” será exibido nas noites de domingo. Nesta terça (19), a emissora revelou a jornalistas que a atração continuará a ter uma exibição especial às terças. Chamado de “Masterchef Para Tudo”, a versão especial terá bastidores e receitas de destaque da semana feitas por vencedores de edições passadas.

Na 10ª temporada (a 6ª no formato amadores), o programa irá revisitar provas de sucesso de anos anteriores. “A nova temporada tem um pouco de tudo o que foi muito marcante em todas as outras, incluindo a dos profissionais. Tem também ingredientes que a gente usou muito e que de alguma forma entraram na vida do brasileiro porque a gente apresentou esses ingredientes, como o caldo de tucupi e o ouriço”, disse a apresentadora Ana Paula Padrão.

A nova temporada do Masterchef começa no próximo domingo (24), às 20h.

