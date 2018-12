Nascem os gêmeos do chef Erick Jacquin; veja fotos

Os filhos do chef francês Erick Jacquin nasceram na tarde deste domingo (23). O casal Erick e Rosangela já estão com os bebês Elise e Antoine no colo. O parto aconteceu na maternidade do Albert Einstein e foi realizado pelo obstetra Dr. Nelson Antunes Junior. Elise nasceu às 18h12, com 2.720 quilos e Antoine, às 18h14, com 2.360 quilos.

“Estou muito feliz. É um momento especial para mim, para Rô e para toda a nossa família. A última vez que vivi isso foi há 20 anos, com meu filho Dudu [Edouard], e estou gostando muito de reviver essa emoção de ser pai. Eu e a Rô fizemos tudo junto nesses últimos meses, escolhemos as cores do quarto e cada detalhe da decoração. Foi muito legal participar de todos os momentos. Estou emocionando. Um presente de Natal inesquecível”, afirma Jacquin.

Jacquin com os gêmeos Elise e Antoine

Erick Jacquin e os filhos gêmeos, Elise e Antoine, vistos pelo vidro da maternidade

Rosangela anunciou há duas semanas a estreia de um canal no Youtube para compartilhar os momentos da gestação de gêmeos e agora as delícias e desafios do dia a dia com dois bebês em casa. “Estou realizando um sonho. Ter os bebês assim tão pertinho do Natal tem um significado ainda mais especial para gente e para toda a nossa família. Tenho certeza que a maternidade vai ser um momento de grandes descobertas como mãe e mulher. A família está crescendo”, conta ela.

O chef, que anunciou em agosto a gravidez da esposa durante a final do MasterChef amadores, divulgou em sua conta do Instagram neste sábado (22) as dúvidas sobre qual fralda escolher, já que na prateleira há tantas opções e ele não sabia qual comprar. Os seguidores compartilharam várias dicas para o papai sobre como fazer as compras das fraldas.

